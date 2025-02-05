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05 лютого 2025, 03:40

Залишили малюка в сумці на вулиці: на Київщині горе-батькам повідомили про підозру

05 лютого 2025, 03:40
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скріншот із відео
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Правоохоронці розшукали матір та батька, які покинули новонародженого хлопчика в господарській сумці на вулиці в місті Богуслав. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика. Після цього 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину.

У подальшому, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків.

"Поліцейські повідомили обом батькам про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Наразі життю та здоров'ю малюка нічого не загрожує.

Нагадаємо, 2 січня у місті Богуслав біля одного з приватних будинків господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину залишили у сумці прямо на вулиці.

Правоохоронці розшукували батьків немовляти.

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