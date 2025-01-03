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У місті Богуслав 2 січня біля одного з приватних будинків господар виявив новонародженого хлопчика

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитина була у сумці. Немовля одразу доставили до лікарні, де лікарі наразі оцінюють його стан здоров’я.

Поліція працює над встановленням усіх обставин події та розшукує батьків дитини.

Громадян просять допомогти: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо цього випадку або знаєте можливих свідків, звертайтеся до найближчого відділку поліції чи телефонуйте на лінію "102".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину.