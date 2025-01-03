На Київщині новонароджену дитину лишили у сумці на вулиці
У місті Богуслав 2 січня біля одного з приватних будинків господар виявив новонародженого хлопчика
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Дитина була у сумці. Немовля одразу доставили до лікарні, де лікарі наразі оцінюють його стан здоров’я.
Поліція працює над встановленням усіх обставин події та розшукує батьків дитини.
Громадян просять допомогти: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо цього випадку або знаєте можливих свідків, звертайтеся до найближчого відділку поліції чи телефонуйте на лінію "102".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину.
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Чернігівщині під колеса потяга потрапила людина
02 січня 2025, 19:30На Донеччині Сили оборони знищили бронетехніку та піхоту росіян
02 січня 2025, 18:05Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей
02 січня 2025, 17:28ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Курщині
02 січня 2025, 16:55Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади
02 січня 2025, 16:20Командира військової частини на Дніпропетровщині судитимуть за закупівлю неякісного одягу на 140 млн грн
02 січня 2025, 16:00Росіяни з танка обстріляли будинок культури в селі на Херсонщині
02 січня 2025, 15:30У Черкасах жінка вкрала ялинку з могили військового
02 січня 2025, 15:00Прикордонники показали, як збили російські "шахеди" на Сумщині
02 січня 2025, 14:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі блоги »