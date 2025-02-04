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04 лютого 2025, 21:20

На Харківщині у в'язницю можуть відправити чоловіка, який бив свого літнього батька

04 лютого 2025, 21:20
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Фото: Нацполіція
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48-річний чоловік погрожував своєму батькові розправою. Зокрема, він побив пенсіонера. Тепер йому повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За інформацією поліції, 48-річний житель Харкова погрожував фізичною розправою своєму 80-річному батькові. Згодом він просто побив пенсіонера. Тепер у суді ухвалили рішення щодо покарання зловмисника.

"Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області з’ясували всі обставин порушення, зібрали матеріали для відкриття кримінального провадження та винесли 48-річному кривднику терміновий заборонний припис з усіма заборонними заходами", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше на Київщині затримали чоловіка, який кинув коктейль молотова в газову службу. Виявилося, що все сталося через конфлікт чоловіка та "газовиків". Його розлютило те, що йому відключали послугу через борги. Тоді він зробив коктейль молотова та кинув у їхній трактор. Спецтранспорт загорівся.

Також повідомлялося, що на Львівщині чоловік до смерті забив свою матір. Стався конфлікт між 34-річним чоловіком та його 57-річною матір'ю. Внаслідок сварки він жорстоко її побив, завдавши травми, несумісні з життям.

Побиття поліція
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