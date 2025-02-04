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Правоохоронці у квартирі підозрюваного з'ясували, що він бив власну матір. Попередньо, сам зловмисник міг бути в стані наркотичного сп'яніння

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні минулого року. Правоохоронці з'ясували, що 23-річний чоловік бив жінку. Відомо, що це була його матір.

Постраждалу передали медикам. Що стосується самого чоловіка, то він, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп'яніння. Тепер йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Словаччини до смерті побили українця. Інцидент стався неподалік від торгового центру. Потерпілого госпіталізували, проте, на жаль, наступного дня він помер. За словами міністра закордонних справ Сибіги, не можна виключати етнічну ворожнечу як одну з можливих причин злочину.

Також повідомлялося, що на Рівненщині жінка побила військового металевою трубою. Це сталося через конфлікт на фоні того, що водій припаркував авто в пішохідній зоні. Жінка, пасажирка авто, стала сваритися з чоловіком, який був цим незадоволений. Згодом, за словами військового, рівнянка дістала з машини металеву трубу та вдарила його по руках та по шиї.