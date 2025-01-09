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09 січня 2025, 16:20

На Київщині триває розшук батьків немовляти, якого залишили в сумці на вулиці

09 січня 2025, 16:20
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці Київщини розшукують батьків новонародженого хлопчика, якого минулого тижня залишили в сумці на вулиці в місті Богуслав

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

"Поліція продовжує працювати над встановленням особи матері та батька немовляти, і з’ясовує обставини, за яких дитина була залишена без нагляду", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять рідних і громадян, які могли впізнати речі або володіють інформацією про батьків малюка, звернутися на спецлінію "102" або за номерами телефонів: +380 (99) 528 71 47, +380 (66) 914 24 17.

Нагадаємо, 2 січня у місті Богуслав біля одного з приватних будинків господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину залишили у сумці прямо на вулиці.

поліція розшук Київська область батьки новонароджений немовля
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