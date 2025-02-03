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03 лютого 2025, 13:40

На парковці ТРЦ у Києві побилися 16 та 19-річна приятельки: поліція їх розшукала

03 лютого 2025, 13:40
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скріншот із відео
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Столичні правоохоронці ідентифікували двох дівчат, які влаштували бійку на паркувальному майданчику в торгово-розважальному центрі Деснянського району. Інцидент набув розголосу після публікації відео у соцмережах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

З’ясувалося, що конфлікт виник між двома подругами – 19-річною дівчиною та її 16-річною знайомою, які часто проводили час разом.

Правоохоронці оперативно зареєстрували подію та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Дівчат разом із батьками запросили до управління поліції. Вони повідомили, що вже владнали конфлікт. Відомо, що мати неповнолітньої та 16-річна учасниця бійки відмовилися від написання заяви.

Водночас слідчі продовжують розслідування. Поліція працює з очевидцями, залучає соціальні служби та адміністрацію навчальних закладів для аналізу ситуації та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інформацію про бійку в Деснянському районі Києва правоохоронці виявили 2 січня під час моніторингу соцмереж. До цього їм ніхто не повідомляв про інцидент.

Київ поліція паркування підлітки бійка слідство хуліганство неповнолітня
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