Оставили малыша в сумке на улице: в Киевской области горе-родителям сообщили о подозрении

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Правоохранители разыскали мать и отца, покинувших новорожденного мальчика в хозяйственной сумке на улице в городе Богуслав. Им грозит до трех лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам дела, 36-летняя беременная женщина без надлежащих санитарных условий в доме родила мальчика. После этого 67-летний биологический отец, присутствовавший при родах, самостоятельно перерезал пуповину.

В дальнейшем, действуя по предварительному сговору, родители завернули новорожденного в постель и положили в клетчатую сумку. На автомобиле они вывезли младенца в город Богуслав и оставили в беспомощном состоянии, опасном для жизни на улице возле одного из частных домов.

"Полицейские сообщили обоим родителям о подозрении по факту оставления в опасности новорожденного ребенка. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Напомним, 2 января в городе Богуслав возле одного из частных домов хозяин обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка оставили в сумке прямо на улице.

Правоохранители разыскивали родителей младенца.