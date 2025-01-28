На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом

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Інцидент стався 26 січня на залізничній станції "Бобрик", в районі села Шевченкове Броварського району. Юнака ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Про надзвичайну подію стало відомо близько 15:30. За матеріалами слідства, група неповнолітніх їхала електропотягом сполученням "Київ-Ніжин". Під час руху кілька юнаків вийшли у міжвагонний тамбур, звідки один з них виліз на дах вагону.

"Підліток взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом. 14-річного неповнолітнього з опіками тіла госпіталізовано до Броварської лікарні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області двоє неповнолітніх хлопців, які залізли на вагон поїзда у депо, отримали термічні опіки.