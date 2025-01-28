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Инцидент произошел 26 января на железнодорожной станции "Бобрик", в районе села Шевченково Броварского района. Юношу госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

О чрезвычайном происшествии стало известно около 15:30. По материалам следствия, группа несовершеннолетних ехала на поезде сообщением "Киев-Нежин". Во время движения несколько юношей вышли в межвагонный тамбур, откуда один из них вылез на крышу вагона.

"Подросток взялся рукой за токоприемник и получил поражение током. 14-летний несовершеннолетний с ожогами тела госпитализирован в Броварскую больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области двое несовершеннолетних ребят, забравшихся на вагон поезда в депо, получили термические ожоги.