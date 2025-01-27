фото: поліція

Вдень, 26 січня, в селі Переселення в Обухівському районі Київщини сталася дорожня аварія, внаслідок якої постраждали троє людей, зокрема вагітна жінка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

У поліції розповіли, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Він врізався у паркан. Після зіткнення з парканом автомобіль загорівся. Для ліквідації вогню залучалися рятувальники.

Внаслідок аварії постраждав водій, вагітна жінка та 19-річний пасажир BMW . Всі вони були госпіталізовані.

У поліції також додали, що автомобіль відновленню не підлягає - він повністю згорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смертельну ДТП в Обухові на Київщині. Водій легковика Hyundai при повороті не пропустив автомобіль "ГАЗ", який рухався в зустрічному напрямку. В результаті вони зіткнулись. Від отриманих травм у лікарні померла 45-річна пасажирка Hyundai, а 50-річний водій цього ж авто отримав тілесні ушкодження.