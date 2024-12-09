Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом

фото: поліція

У Рівненській області двоє неповнолітніх хлопців, які залізли на вагон поїзда у депо, отримали термічні опіки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Інцидент стався 7 грудня ввечері на залізничній станції Верба.

Постраждалі - двоє хлопців 14 та 15 років, які проживають у селі Верба. Вони вилізли на вагон вантажного потягу, де їх вдарило струмом.

Черговий депо почув підозрілі звуки та виявив хлопців: один з них впав на землю, а інший був на вагоні.

Старшого хлопця госпіталізували до лікарні і згодом уже відпустили додому після надання меддопомоги. 14-річний хлопець ще у лікарні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині отримала ураження струмом 11-річна дівчинка, яка вилізла на вагон поїзда.