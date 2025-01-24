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24 січня 2025, 14:22

На Київщині через надзвичайну ситуацію евакуювали мешканців багатоповерхівки: подробиці

24 січня 2025, 14:22
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фото: freepik.com
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У Білій Церкві вчора евакуювали жителів багатоповерхового будинку через пожежу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Київщини.

У четвер, 23 січня, близько 20 год. у Білій Церкві сталося загоряння в багатоквартирному будинку. Через поширення вогню рятувальники змушені були евакуювати 30 жителів.

Щоб ліквідувати пожежу вогнеборцям знадобилося півгодини.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 січня, росіяни вчергове здійснили обстріл території Київської області безпілотниками. Зокрема уламки ворожого БПЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на кількох поверхах. Внаслідок влучання було пошкоджено 11 квартир.

Днями у Дніпропетровській області під час пожежі загинули жінка з маленькою дитиною.

Нагадаємо, кілька днів тому на Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик. Дитина перебувала у квартирі без дорослих.

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