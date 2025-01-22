Пожежа на Кіровоградщині: в палаючому будинку виявили тіла чоловіка та жінки

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Трагедія сталася вночі 20 січня у селі Надлак Голованівського району. Рятувальники виявили тіла двох осіб

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

За наявними даними, в одноповерховому приватному житловому будинку загорілися побутові речі. Надзвичайники отримали повідомлення про займання близько 23:10.

"На місці пожежі рятувальники виявили тіла чоловіка 1958 р.н. та жінки 1960 р.н.", — йдеться у повідомленні.

Займання ліквідували. Причину трагічної події встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, 21 січня в селі Мар’ївка Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, під час пожежі загинули жінка з маленькою дитиною.