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24 січня 2025, 08:26

Наслідки атаки дронів на Київщину: пожежа в 10-поверхівці, троє загиблих

24 січня 2025, 08:26
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фото: ОВА
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У пʼятницю, 24 січня, росіяни вчергове здійснили обстріл території Київської області безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

У Глевасі на Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах – пошкоджені 11 квартир. Евакуйовані 150 мешканців. Загинув 36-річний чоловік. Ще дві людини звернулись до медиків: 26-річний чоловік дістав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів, 38-річна жінка – гостру реакцію на стрес.

У Броварах уламки БПЛА зруйнували приватний будинок. Рятувальники загасили пожежу площею 120 м². Загинуло подружжя: 58-річний чоловік та 59-річна жінка.

Також зазнали пошкоджень вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня російська армія атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 27 БпЛА — локаційно втрачені.

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