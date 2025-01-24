В Киевской области из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали жителей многоэтажки: подробности

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Киевщины.

В четверг, 23 января, около 20 часов. в Белой Церкви произошло возгорание в многоквартирном доме. Из-за распространения огня спасатели вынуждены были эвакуировать 30 человек.

Чтобы ликвидировать пожар пожарным понадобилось полчаса.

Причина возникновения пожара устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 24 января, россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками. В частности, обломки вражеского БПЛА попали в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на нескольких этажах. В результате попадания было повреждено 11 квартир.

На днях в Днепропетровской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребенком.

Напомним, несколько дней назад в Николаевской области во время пожара погиб 10-летний мальчик. Ребенок находился в квартире без взрослых.