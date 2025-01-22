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22 січня 2025, 01:49

На Дніпропетровщині під час пожежі загинули жінка з маленькою дитиною

22 січня 2025, 01:49
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фото: ДСНС
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Пожежа сталася 21 січня близько 11:00 в селі Мар’ївка Нікопольського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

По прибуттю вогнеборців на місце з одноповерхового житлового будинку йшов дим. Всередині горіло майно.

У кімнаті оселі рятувальники виявили тіло жінки та її донечки (приблизно двох років).

Пожежу загасили. Її причина встановлюється.

Нагадаємо, вдень 17 січня на Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик.

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