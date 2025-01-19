Під Львом легковик переїхав велосипедиста: потерпілий загинув

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Смертельна ДТП сталася ввечері 17 січня поблизу села Новий Став Львівського району. Велосипедист помер на місці події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За попередніми даними, близько 21:00 на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" легковик Peugeot наїхав на 49-річного мешканця Львівщини.

"Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного загинув на місці події", – йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебував 31-річний житель Золочівського району.

Наразі триває досудове розслідування. Водію автівки загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В ДТП загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.