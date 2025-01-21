20:15  20 января
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
07:52  20 января
В Киеве три года подряд нет климатической зимы: какие это будет иметь последствия
11:08  20 января
В ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
21 января 2025, 05:05

На Киевщине грузовик сбил пешехода: мужчина скончался

21 января 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельное ДТП произошло на днях возле Белой Церкви. Под колесами фуры погиб житель Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, на 89 километре автодороги "Киев-Одесса" грузовик Scania наехал на человека. Предварительно, пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

"К сожалению, 49-летний пешеход, житель столицы, получил травмы не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

За рулем фуры находился 36-летний водитель. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик.

следствие авария Киевская область Белая Церковь грузовик смертельное ДТП пешеход
На Хмельнитчине ночью в ДТП пострадали три человека
20 января 2025, 18:36
Полиция расследует надругательство над флагом Украины в Киевской области
20 января 2025, 15:19
Под Львом легковушка переехала велосипедиста: пострадавший скончался
19 января 2025, 13:05
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Возле села на Николаевщине упала и не разорвалась российская авиабомба ФАБ-500
21 января 2025, 04:30
Убийство в Киеве: будут судить мужчину, который травил жену ради имущества и машины
21 января 2025, 03:50
Избиение ученика 8-го класса в лицее на Ровенщине: мать ребенка претензий к учителю не имеет
21 января 2025, 03:05
Задавил насмерть: на Тернопольщине во время ремонта микроавтобуса погиб мужчина
21 января 2025, 02:17
Без границ: Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР
21 января 2025, 01:40
Пытки и вымогательство денег у 12-летней девочке: на Киевщине объявили подозрение 16-летнему юноше
21 января 2025, 01:10
Киевлянин пытался выехать в Словакию за поддельными документами
21 января 2025, 00:39
В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
21 января 2025, 00:07
В полиции говорят, что Вячеслав Зинченко готовился к убийству Фарион по книгам ФСБ
20 января 2025, 23:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Игорь Петренко
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »