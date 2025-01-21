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Смертельное ДТП произошло на днях возле Белой Церкви. Под колесами фуры погиб житель Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам следствия, на 89 километре автодороги "Киев-Одесса" грузовик Scania наехал на человека. Предварительно, пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

"К сожалению, 49-летний пешеход, житель столицы, получил травмы не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

За рулем фуры находился 36-летний водитель. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик.