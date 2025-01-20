фото: ГУ ДСНС у Київській області

Про це повідомили в ДСНС Київської області, інформує RegioNews.

За інформацією рятувальників, до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу у місті Обухів, на вулиці Миру.

До місця виклику направлено чергові караули 16-ї Державної пожежно-рятувальної частин Обухіва, 17-ї Державної пожежно-рятувальної частин міста Українка та 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Козин.

По прибуттю на місце виклику співробітники ДСНС встановили, що загоряння сталося у квартирі на 6-му поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Під час розвідки рятувальники виявили потерпілих – чоловіка 1978 року народження та жінку 1949 року народження з ознаками отруєння чадним газом. Їх було передано лікарям екстреної медичної допомоги.

Через деякий час пожежу було ліквідовано. На місці події працювали 4 одиниці техніки та 19 працівників. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 19 січня, на вулиці Щусєва, що в Шевченківському районі столиці, загорівся недіючий кінотеатр.

А 15 січня на вулиці Хрещатик у центрі Києва загорівся підземний кабельний колектор.