фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Обуховском районе Киевской области в результате пожара пострадали двое местных жителей

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, информирует RegioNews .

По информации спасателей, в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в городе Обухов, на улице Мира.

К месту вызова направлены очередные караулы 16-й Государственной пожарно-спасательной части Обухива, 17-й Государственной пожарно-спасательной части города Украинка и 46-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Козин.

По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что возгорание произошло в квартире на 6 этаже многоэтажного жилого дома.

Во время разведки спасатели обнаружили пострадавших – мужчину 1978 года рождения и женщину 1949 года рождения с признаками отравления угарным газом. Они были переданы врачам экстренной медицинской помощи.

Через некоторое время пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 19 работников. Причина пожара устанавливается.

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