У центрі Києва загорівся закритий кінотеатр
Сьогодні, 19 січня, на вулиці Щусєва, що в Шевченківському районі столиці, загорівся недіючий кінотеатр. Надзвичайники загасили пожежу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Пожежа виникла близько 12:10 в одноповерховому недіючому кінотеатрі. Виявилося, що в будівлі зайнялося сміття. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували.
"Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 січня на вулиці Хрещатик у центрі Києва загорівся підземний кабельний колектор.
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