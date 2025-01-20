У Києві горів сміттєпереробний завод
Пожежа сталася у неділю, 19 січня, на підприємстві по вулиці Деревообробній, у Голосіївському районі столиці. На щастя, люди не постраждали
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Виявилося, що на території загорілося сміття на другому поверсі триповерхової будівлі сміттєпереробного заводу. Вогонь поширився на площі 150 квадратних метрів. Займання оперативно загасили.
"Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення даної події встановлюватимуть правоохоронні органи", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 січня в Шевченківському районі Києва загорівся закритий кінотеатр.
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