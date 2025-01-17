У Києві під час пожежі евакуювали дев'ятьох людей

фото: ГУ ДСНС у м. Києві

У Подільському районі міста Києва сталася пожежа, під час якої рятувальники евакуювали декількох людей

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у місті Києві, передає RegioNews.

За інформацією ДСНС, пожежа сталася 16 січня на вулиці Нижній Вал у Подільському районі столиці. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до рятувальників о 21:55.

З'ясувалося, що загоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з верхніх поверхів та сусідніх приміщень евакуйовано 9 осіб.

Пожежу ліквідували о 23:24. Площа охопленого вогнем приміщення склала 10 квадратних метрів.

На місці події працювали 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, днями у Тячівському районі Закарпатської області в одному з сел сталася пожежа, внаслідок якої загинула 95-річна жінка.