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17 січня 2025, 10:09

У Києві під час пожежі евакуювали дев'ятьох людей

17 січня 2025, 10:09
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фото: ГУ ДСНС у м. Києві
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У Подільському районі міста Києва сталася пожежа, під час якої рятувальники евакуювали декількох людей

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у місті Києві, передає RegioNews.

За інформацією ДСНС, пожежа сталася 16 січня на вулиці Нижній Вал у Подільському районі столиці. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до рятувальників о 21:55.

З'ясувалося, що загоряння виникло в триповерховій будівлі на першому поверсі в недіючому приміщені. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з верхніх поверхів та сусідніх приміщень евакуйовано 9 осіб.

Пожежу ліквідували о 23:24. Площа охопленого вогнем приміщення склала 10 квадратних метрів.

На місці події працювали 13 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, днями у Тячівському районі Закарпатської області в одному з сел сталася пожежа, внаслідок якої загинула 95-річна жінка.

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