На Київщині сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі

фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Готельно-ресторанного комплексі на вулиці Миру загорілася котельня. На місці рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу. Один зі співробітників, 50-річний чоловік, під час спроби самостійно загасити вогонь отримав опіки рук.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, вранці 15 січня на вулиці Хрещатик у Києві сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Займання загасили.