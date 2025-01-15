Пожежа в центрі Києва: загорівся підземний кабельний колектор

фото: ДСНС України у місті Києві

Вранці 15 січня на вулиці Хрещатик у Києві сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Займання загасили

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Пожежа виникла близько 07:00. На місці події працювали 45 надзвичайників та 10 одиниць спецтехніки.

"Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В. Пожежу ліквідували о 09:11", – йдеться в повідомленні.

Причину загоряння встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, сьогодні вранці в центрі Києва, на вулиці Хрещатик, виникла пожежа та серйозне задимлення.