Пожежа в центрі Києва: загорівся підземний кабельний колектор
Вранці 15 січня на вулиці Хрещатик у Києві сталося загоряння в підземному кабельному колекторі. Займання загасили
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Пожежа виникла близько 07:00. На місці події працювали 45 надзвичайників та 10 одиниць спецтехніки.
"Рятувальники довго не могли приступити до гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В. Пожежу ліквідували о 09:11", – йдеться в повідомленні.
Причину загоряння встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, сьогодні вранці в центрі Києва, на вулиці Хрещатик, виникла пожежа та серйозне задимлення.
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