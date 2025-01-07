Батьки трьох і більше дітей знову можуть отримати відстрочку від мобілізації в Резерв+
Багатодітні батьки, які виховують від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, знову мають можливість отримати відстрочку від мобілізації в мобільному застосунку Резерв+
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зазначили, що реєстри ДРАЦС відновлюються після кібератаки Росії.
"Тож тепер ми знову можемо надавати послуги нашим громадянам завдяки цій взаємодії. Також Міноборони активно працює над запуском інших типів відстрочок в застосунку Резерв+", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на порталі "Дія" відновили послугу онлайн-бронювання працівників від мобілізації. Ця можливість була недоступна після масштабної кібератаки на реєстри.
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