На Киевщине продолжается розыск родителей младенца, которого оставили в сумке на улице

фото: Нацполиция

Правоохранители Киевщины разыскивают родителей новорожденного мальчика, которого на прошлой неделе оставили в сумке на улице в городе Богуслав

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

"Полиция продолжает работать над установлением личности матери и отца младенца, и выясняет обстоятельства, при которых ребенок был оставлен без присмотра", – говорится в сообщении.

Правоохранители просят родных и граждан, которые могли узнать вещи или владеют информацией о родителях малыша, обратиться на спецлинию "102" или по телефонам: +380 (99) 528 71 47, +380 (66) 914 24 17.

Напомним, 2 января в городе Богуслав возле одного из частных домов владелец обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка оставили в сумке прямо на улице.