13:40  03 січня
У Сумах в ТЦК військовий побив чоловіка: він помер у лікарні
00:45  03 січня
На Київщині новонароджену дитину лишили у сумці на вулиці
07:46  03 січня
На трасі під Миколаєвом сталася ДТП: загинули три людини, ще дві постраждали
UA | RU
UA | RU
04 січня 2025, 07:06

На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька

04 січня 2025, 07:06
Читайте также на русском языке
фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

До суду скерували обвинувальний акт щодо жительки Рогатинської громади за злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною, що призвело до її смерті

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Жінка неналежно дбала про свою маленьку доньку, яка від народження мала захворювання і потребувала постійного лікування. У березні минулого року вона відпустила 16-місячну дитину разом із неповнолітньою донькою до родичів в Івано-Франківськ. У дорозі маленька дівчинка застудилася, а наступного дня її стан значно погіршився. Попри це, 39-річна мати не звернулася до лікарів, а вирішила лікувати доньку вдома. Через кілька днів дівчинка померла.

За висновком експерта, причиною смерті дитини став коронавірус, який ускладнився сильною інтоксикацією організму.

Жінці загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину.

Івано-Франківська область смерть дитини коронавірус суд халатність немовля
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
04 січня 2025, 09:25
На Київщини засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
04 січня 2025, 01:10
У Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю
04 січня 2025, 00:24
Росіяни атакували Слов’янськ: четверо постраждалих, серед них – дворічна дитина
03 січня 2025, 19:11
Ракетний удар по Чернігову: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
03 січня 2025, 18:27
У Полтаві стався конфлікт між працівниками ТЦК та місцевим жителем: відкриті дві кримінальні справи
03 січня 2025, 17:41
Росіяни завдали груповий ракетний удар по околицях Чернігова: що відомо
03 січня 2025, 17:18
Олександр Свіщов: 2024 рік став випробуванням для водного поло, але попри все Федерація продовжує рухатися вперед
03 січня 2025, 16:58
На Київщині потяг на смерть збив жінку
03 січня 2025, 16:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »