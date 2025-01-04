На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька

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До суду скерували обвинувальний акт щодо жительки Рогатинської громади за злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною, що призвело до її смерті

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Жінка неналежно дбала про свою маленьку доньку, яка від народження мала захворювання і потребувала постійного лікування. У березні минулого року вона відпустила 16-місячну дитину разом із неповнолітньою донькою до родичів в Івано-Франківськ. У дорозі маленька дівчинка застудилася, а наступного дня її стан значно погіршився. Попри це, 39-річна мати не звернулася до лікарів, а вирішила лікувати доньку вдома. Через кілька днів дівчинка померла.

За висновком експерта, причиною смерті дитини став коронавірус, який ускладнився сильною інтоксикацією організму.

Жінці загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину.