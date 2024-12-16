На Київщині загорівся житловий будинок: загинув 4-річний хлопчик
Трагічна подія сталася у селищі Володарка Білоцерківського району. Чотирирічний малюк згорів живцем на ліжку
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Про пожежу в приватному житловому будинку рятувальникам повідомили сусіди. На місці виявилося, що в будинку можуть перебувати троє малюків.
Хлопчика 2019 року народження місцеві мешканці знайшли в дровнику ще до прибуття вонеборців. Він був переляканий, але неушкоджений. Старша сестричка в цей час перебувала в школі. Доля меншого братика була невідомою.
"На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин.
Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, вранці 15 грудня в Печерському районі Києва горів гуртожиток навчального закладу.
Раніше на Рівненщині поки мати готувала їжу у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.