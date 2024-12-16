09:30  15 грудня
Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113
15:00  15 грудня
Більше світла з 16 грудня: у ДТЕК анонсували нові графіки відключень
15:49  15 грудня
У центрі Києва горів гуртожиток
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2024, 04:15

На Київщині загорівся житловий будинок: загинув 4-річний хлопчик

16 грудня 2024, 04:15
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Київській області
Читайте также
на русском языке

Трагічна подія сталася у селищі Володарка Білоцерківського району. Чотирирічний малюк згорів живцем на ліжку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Про пожежу в приватному житловому будинку рятувальникам повідомили сусіди. На місці виявилося, що в будинку можуть перебувати троє малюків.

Хлопчика 2019 року народження місцеві мешканці знайшли в дровнику ще до прибуття вонеборців. Він був переляканий, але неушкоджений. Старша сестричка в цей час перебувала в школі. Доля меншого братика була невідомою.

"На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, вранці 15 грудня в Печерському районі Києва горів гуртожиток навчального закладу.

Раніше на Рівненщині поки мати готувала їжу у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС трагедія Київська область смерть дитини
Масштабна пожежа на Хмельниччині: спалахнула приватна пекарня
15 грудня 2024, 18:45
На Київщині горів приватний будинок: загинула 32-річна жінка
14 грудня 2024, 19:10
На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка
12 грудня 2024, 05:05
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Рівненщині 16-річний підліток приїхав у гості до друзів і раптово помер
16 грудня 2024, 05:20
На Миколаївщині судитимуть п'яного водія, який на смерть переїхав власного батька
16 грудня 2024, 03:10
Нові графіки: в Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 16 грудня
16 грудня 2024, 02:05
На Рівненщині хлопець стріляв з автомата у натовп: госпіталізували 4 людей
16 грудня 2024, 01:15
Прикордонники знищили російський екскаватор, який зводив фортифікації біля Вовчанська
16 грудня 2024, 00:35
Масштабна пожежа на Хмельниччині: спалахнула приватна пекарня
15 грудня 2024, 18:45
15 грудня – шоста річниця "народження" Православної Церкви України
15 грудня 2024, 17:50
За тиждень Росія випустила по Україні понад 600 КАБів, 100 ракет і 550 "шахедів", – Зеленський
15 грудня 2024, 17:00
На Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального
15 грудня 2024, 16:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »