В Киевской области загорелся жилой дом: погиб 4-летний мальчик

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

О пожаре в частном жилом доме спасателям сообщили соседи. На месте оказалось, что в доме могут находиться три малыша.

Мальчика 2019 рождения местные жители нашли в дровнике еще до прибытия огнеборцев. Он был испуган, но невредим. Старшая сестричка в это время находилась в школе. Судьба младшего братика была неизвестна.

"К сожалению, уже после того, как пожар был ликвидирован, спасатели на сгоревшей кровати нашли тело ребенка, 2020 года рождения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, опекуном ребятишек была бабушка. Она на несколько минут оставила малышей, чтобы сходить в магазин.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, утром 15 декабря в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.

Ранее в Ровенской области пока мать готовила еду в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.