У центрі Києва горів гуртожиток
Пожежа сталася сьогодні вранці, 15 грудня, в гуртожитку на вулиці Лейпцизькій, що в Печерському районі столиці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Виявилося, що пожежа виникла близько 09:00 на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу.
"Загоряння локалізували о 09:22 на площі 5 кв. м, ліквідували о 09:35. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб", – йдеться у повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, 6 грудня в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал.
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