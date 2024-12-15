У центрі Києва горів гуртожиток

фото: ДСНС України у місті Києві

Пожежа сталася сьогодні вранці, 15 грудня, в гуртожитку на вулиці Лейпцизькій, що в Печерському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що пожежа виникла близько 09:00 на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу.

"Загоряння локалізували о 09:22 на площі 5 кв. м, ліквідували о 09:35. В ході гасіння, з верхніх поверхів на свіже повітря виведено 11 осіб", – йдеться у повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, 6 грудня в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал.