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20 листопада 2024, 14:55

Мати готувала їжу: на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків

20 листопада 2024, 14:55
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фото: Нацполіція
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Трагедія сталася сьогодні вранці, 20 листопада, у селі Певжа Дубенського району. Троє хлопчиків загинули, немовля вдалося врятувати

Про це інформує поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Наразі відомо, що близько 09:30 в будинку по вулиці Набережна сталася пожежа. Незадовго до цього 28-річна мати в одній із кімнат поклала спати місячне немовля, а сама пішла у літню кухню готувати їжу. В цей час в іншій кімнаті гратися троє її синів: двоє чотирьох та один двох років. Ще четверо дітей перебували у школі.

Згодом сталося займання, до палаючого будинку прибігли стривожені сусіди. Також із роботи повернувся батько, який викликав "швидку”. Люди загасили пожежу самотужки.

Усіх чотирьох хлопчиків автомобілем везли назустріч лікарям. Медики на місці констатували смерть однієї дитини та проводили реанімаційні заходи іншим. На жаль, двох дітей врятувати не вдалося. Хлопчика, якому виповнився місяць, госпіталізували до Луцької дитячої лікарні.

"Слідчі за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Причину займання встановлюють фахівці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сім’я, яка мешкає в будинку, на обліку не перебуває.

Нагадаємо, 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Згорів приватний будинок.

пожежа розслідування поліція смерті діти трагедія Рівненська область
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