Масштабна пожежа на Хмельниччині: спалахнула приватна пекарня

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Масштабне займання сталося в ніч на 15 грудня у селищі Теофіполь Хмельницького району. Вогнеборці загасили пожежу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Відомо, що займання виникло близько 23:30 в приміщенні приватної пекарні. Вогонь розповсюдився на площу 250 квадратних метрів.

Пожежу гасили 15 вогнеборців та три спецавтомобілі ДСНС. Ліквідувати займання допомагали добровільна пожежна дружина підприємства та місцева пожежна команда села Базалія.

"Займання вдалося ліквідувати о 01:00 15 грудня, не допустивши поширення вогню на більшу площу", – йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, вранці 15 грудня в Печерському районі Києва горів гуртожиток навчального закладу.