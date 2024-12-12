На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Пожежа сталася вранці 11 грудня в селищі Широке Криворізького району. Під час гасіння рятувальники виявили тіло дитини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За наявною інформацією, близько 09:10 на вулиці Бересткова спалахнув двоповерховий житловий будинок.

Попередньо, в кімнаті на другому поверсі зайнялися побутові речі. Вогонь поширився на площі 45 квадратних метрів. Займання оперативно ліквідували.

"Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіло дівчинки, 2020 року народження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина.