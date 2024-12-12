На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка
Пожежа сталася вранці 11 грудня в селищі Широке Криворізького району. Під час гасіння рятувальники виявили тіло дитини
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
За наявною інформацією, близько 09:10 на вулиці Бересткова спалахнув двоповерховий житловий будинок.
Попередньо, в кімнаті на другому поверсі зайнялися побутові речі. Вогонь поширився на площі 45 квадратних метрів. Займання оперативно ліквідували.
"Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіло дівчинки, 2020 року народження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина.
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