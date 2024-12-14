На Київщині горів приватний будинок: загинула 32-річна жінка
Пожежа сталася у пʼятницю, 13 грудня, у Броварах Київської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горів приватний будинок, в якому проживала 32-річна місцева жителька. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки.
За попередніми даними, причиною загорання могла стати несправність пічного опалення. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть рятувальники. Триває розслідування.
Нагадаємо, 12 грудня на Харківщині під час пожежі загинули дві людини. Причина виникнення пожежі з'ясовується.
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