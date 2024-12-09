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ДТП сталася в неділю, 8 грудня, близько 17:00 поблизу села Воробіївка на Дунаєвеччині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 69-річний водій авто Fiat збив подружжя пенсіонерів, 75 та 76 років, які в цей час переходили дорогу.

Від отриманих травм пішоходи загинули на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП. Водія розшукали та затримали.