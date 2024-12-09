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09 декабря 2024, 21:25

На Киевщине легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

09 декабря 2024, 21:25
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фото: Нацполиция
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Серьезное ДТП произошло в воскресенье вечером, 8 декабря, на трассе вблизи Бучи. В аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров маршрутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Следователи предварительно установили, что около 19:10 на автодороге Киев-Ковель-Ягодин автомобиль Hyundai выехал со второстепенной дороги и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes.

"В результате аварии телесные повреждения получили 47-летний водитель и пять пассажиров маршрутки, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и скрылся с места аварии.

госпитализация ДТП авто авария Киевская область Буча травмы маршрутка
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