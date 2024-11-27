На Київщині на чоловіка впала стеля сараю: господар ледь не помер під завалами
Інцидент стався вчора вдень, 26 листопада, в селі Вербове Білоцерківського району. Рятувальники деблокували потерпілого з-під завалів і передали медикам
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 15:20 в господарчій будівлі на вулиці Центральній обвалилася стеля. Конструкції впали прямо на господаря.
"Вже на місці події рятувальники встановили, що чоловік 1968 року народження опинився під завалами в господарчій будівлі в результаті обвалу стелі", — йдеться у повідомленні.
Потерпілий перебував у свідомості, і це дозволило надзвичайникам швидко дістати його з-під завалів. Після порятунку чоловіка передали медикам.
Нагадаємо, на Київщини чоловік випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину. 57-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.