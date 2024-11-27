Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину

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Правоохоронці затримали жителя Обухівського району Київщини, який вистрелив з мисливської рушниці у свою цивільну дружину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що 67-річний чоловік у Богуславі чоловік знайшов мисливську рушницю та приніс її додому. Під час спроби розібрати зброю стався постріл. Чоловік вистрелив у бік цивільної дружини, влучивши у плече та щелепу.

57-річна жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру, за фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік вдарив ножем свою 47-річну дружину, яку запідозрив у зраді. Згодом жінка померла у лікарні.