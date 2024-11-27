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27 ноября 2024, 18:40

На Киевщине на мужчину упал потолок сарая: хозяин едва не умер под завалами

27 ноября 2024, 18:40
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Инцидент произошел вчера днем, 26 ноября, в селе Вербовое Белоцерковского района. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов и передали медикам

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 15:20 в хозпостройке на улице Центральной обрушился потолок. Конструкции упали прямо на хозяина.

"Уже на месте происшествия спасатели установили, что мужчина 1968 года рождения оказался под завалами в хозяйственном здании в результате обрушения потолка", - говорится в сообщении.

Потерпевший находился в сознании, и это позволило спасателям быстро достать его из-под завалов. После деблокирования мужчину передали медикам.

Напомним, в Киевской области мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену. 57-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения.

госпитализация инцидент ГСЧС Киевская область обвал травмы спасение
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