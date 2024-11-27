На Київщині вантажний потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 25 листопада близько 20:45 у Фастові Київської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під колеса вантажного електропотягу сполученням "Козятин-Миронівка" потрапив 48-річний чоловік.
Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 11 листопада у Вінниці чоловік потрапив під потяг. Його госпіталізували.
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