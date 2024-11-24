В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні на 18-метровій висоті
Сьогодні, 24 листопада, в Одесі в парку Шевченка люди застрягли на атракціоні, який зупинився через відключення світла
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС та місцеві ЗМІ.
Як зазначається у повідомленні, рятувальники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18 метрів чотирьох дітей.
Ніхто не постраждав.
Місцеві медіа зазначають, що атракціон зупинився через відключення електроенергії.
Нагадаємо, у травні цього року в Ужгороді 16 дітей травмувалися через обрив канатів у мотузковому парку.
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