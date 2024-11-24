В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні на 18-метровій висоті

фото: ДСНС

Сьогодні, 24 листопада, в Одесі в парку Шевченка люди застрягли на атракціоні, який зупинився через відключення світла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС та місцеві ЗМІ.

Як зазначається у повідомленні, рятувальники спільно з співробітниками парку атракціонів зняли з висоти 18 метрів чотирьох дітей.

Ніхто не постраждав.

Місцеві медіа зазначають, що атракціон зупинився через відключення електроенергії.

Нагадаємо, у травні цього року в Ужгороді 16 дітей травмувалися через обрив канатів у мотузковому парку.