На Київщині у річці виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Київській області

Трагедія сталася в суботу, 16 листопада, у річці неподалік селища Козин Обухівського району. Тіло потопельника дістали рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

Працівники Нацполіції повідомили рятувальникам, що виявили у водоймі тіло потопельника.

"За допомогою човна та інструменту, тіло чоловіка було транспортовано на сушу", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також причину та обставини його смерті.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка, який зник майже місяць тому.