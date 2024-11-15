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Сьогодні зранку в Бориспільському районі Київщини під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина. Працівник муніципальної варти, якого вдарили, намагався в такий спосіб зупинити свого кривдника

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що група оповіщення, до складу якої увійшли, військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади, перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами Пристоличної територіальної громади.

За офіційною інформацією ЗСУ, під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Пасажир цього ж легковика вибіг з машини, вдарив представника муніципальної варти і почав тікати.

Після цього постраждалий працівник "Муніципальної варти" побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї.

"Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються. Ми вкотре просимо усі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у селі Щасливе на Київщині під час роботи групи оповіщення чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. У Міноборони розпочали перевірку щодо стрілянини працівником ТЦК на Київщині. Поліція розпочала розслідування відносно "представника добровольчого формування", який діяв за наказом ТЦК, і застосував зброю. Хулігану загрожує до семи років тюрми.