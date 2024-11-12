У Вінниці рятувальники витягли з річки людину: чоловік помер у лікарні

фото: ДСНС

Трагічна подія сталася у Вінниці вранці 12 листопада. Рятувальники отримали повідомлення про те, що у річці Південний Буг під центральним мостом знаходиться людина

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На місці одного з бійців ДСНС екіпірували рятувальним жилетом та страхувальною мотузкою, аби якомога швидше дістатися до чоловіка та витягнути його з крижаної води.

Чоловік вже був без свідомості на відстані близько 30 метрів від берега. Рятувальники витягли його з води і одразу, спільно з медиками "швидкої", почали проводити реанімаційні заходи.

Чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої допомоги Вінниці. На жаль, медикам не вдалося врятувати його.

Нагадаємо, вдень 31 жовтня у відпочинковому комплексі на Закарпатті загинула 4-річна дитина. Правоохоронці ведуть розслідування.