В Киевской области в реке обнаружили тело человека
Трагедия произошла в субботу, 16 ноября, в реке недалеко от поселка Козин Обуховского района. Тело утопленника спасатели достали из воды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
Сотрудники Нацполиции сообщили спасателям, что обнаружили в водоеме тело утопленника.
"С помощью лодки и инструмента тело мужчины было транспортировано на сушу", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также причину и обстоятельства его смерти.
Напомним, недавно на Прикарпатье нашли мертвым мужчину, пропавшего почти месяц назад.
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