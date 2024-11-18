В Киевской области в реке обнаружили тело человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Трагедия произошла в субботу, 16 ноября, в реке недалеко от поселка Козин Обуховского района. Тело утопленника спасатели достали из воды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.

Сотрудники Нацполиции сообщили спасателям, что обнаружили в водоеме тело утопленника.

"С помощью лодки и инструмента тело мужчины было транспортировано на сушу", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также причину и обстоятельства его смерти.

Напомним, недавно на Прикарпатье нашли мертвым мужчину, пропавшего почти месяц назад.