На Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка, який зник майже місяць тому

фото: поліція

У місті Рогатин Івано-Франківської області знайшли тіло Мар'яна Горійовського, який зник ще 11 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рогатинську поліцію.

Мар'ян Горійовський 1996 року народження, проживав у селі Липівка Рогатинської громади. 11 жовтня орієнтовно о 14:00 чоловік поїхав у Рогатин. Зв'язок з ним пропав. Правоохоронці почали розшук чоловіка з 14 жовтня.

"Тіло чоловіка знайшли в Рогатині. При огляді тілесних ушкоджень, попередньо, не виявили. Тіло чоловіка направили на експертизу для встановлення причин смерті", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше у Івано-Франківській області неподалік кордону виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався нелегально втекти з країни.