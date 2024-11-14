На Черкащині водолази дістали з річки тіло чоловіка
В середу, 13 листопада, біля села Прохорівка у Чернівецькому районі під час риболовлі зник чоловік
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Після кількох годин пошуків загиблого чоловіка водолази виявили на поверхні річки біля села Хрещатик.
Обставини події зʼясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 31 жовтня у відпочинковому комплексі на Закарпатті загинула 4-річна дитина. Правоохоронці ведуть розслідування.
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