Нацгвардійці показали фото російського дрона, який приземлили на Київщині за допомогою кулемета

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Військовослужбовцям Нацгвардії під час російської атаки на Київщині вдалося збити один з російських дронів за допомогою кулемета

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета", - зазначається у повідомленні.

У Нацгвардії додали, що дії військових дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв та руйнувань.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронів є пошкодження у Києві, Київській області, у місті Шостка на Сумщині та на Хмельниччині.