На Хмельниччині внаслідок атаки дронів пошкоджено житловий будинок

фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч проти 3 листопада у Хмельницькій області внаслідок дронової атаки з боку російської армії є пошкодження цивільних об'єктів

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає RegioNews.

Зокрема, за словами голови ОВА, були пошкоджені житловий будинок та гаражі.

При цьому, як зазначив Сергій Тюрін, люди не постраждали.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронів є пошкодження у Києві, Київській області та у місті Шостка на Сумщині.